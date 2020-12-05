Клопп: Саутгейт столкнётся с проблемой перед Евро, если в матчах АПЛ останется три замены

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что наставник сборной Англии Гарет Саутгейт может столкнуться с проблемой перед чемпионатом Европы, если в английской Премьер-лиге не допустят проведение пяти замен за матч.
«Следующим летом Гарет Саутгейт столкнётся с проблемой. Футболисты, которых Гарет хочет вызвать в сборную Англии для участия в чемпионате Европы, могут быть не готовы к этому. Гарет получит то, что мы ему дадим, если у нас так и останется три замены.
В футболе сейчас наступает самый напряжённый период для всех команд. Отныне почти каждый клуб играет каждые три дня. Теперь многие поймут, насколько это сложно. Мы по-прежнему должны бороться за введение пяти замен, даже если голосование уже прошло. С этого момента вопрос замен будет актуальным для каждой команды, все почувствуют разницу», — приводит слова Клоппа Goal.com.
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