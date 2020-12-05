Айртон: в Бразилии финансовые проблемы у клубов — не редкость, но бойкотов не припоминаю

Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Если возьмем три очка, то буду доволен, даже если сам не забью, потому что главное сейчас — оставаться в гонке. «Тамбов» — непростой соперник, в первом матче заставил нас попотеть. И сейчас ждать подарков тоже не следует.
Говорят, у «Тамбова» не всё гладко с финансами? Читал в социальных сетях такие новости. Но мы в команде это вообще не обсуждали. Думаем только об игре. В Бразилии финансовые проблемы у клубов — не редкость. Зарплату задерживали, но бойкотов не припоминаю», — цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата, тамбовчане — на 14-м.
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