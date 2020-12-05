Защитник «Спартака» Айртон рассказал, что является его главным козырем.



«Вспоминаю первое знакомство с Россией. Было сложно и непривычно. Спасибо тренеру, он сразу стал мне доверять, это помогло освоиться и начать развиваться.



Идеальных футболистов не бывает. Свои слабые стороны осознаю и критику воспринимаю нормально. При этом стараюсь прибавлять не только в атакующих действиях и завершении, но и в обороне. Ведь в матчах с сильными соперниками о защите приходится думать заметно больше. Но мой главный козырь — атака», — цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».



Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата, имея одинаковое количество очков с ЦСКА и «Зенитом», тамбовчане — на 14-м месте.

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