Гвардиола намерен провести ещё 700 матчей до завершения карьеры тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» рассказал о карьерных планах.



«Матч с „Фулхэмом“ станет у меня 700-м в карьере? Прекрасно. Планирую провести ещё 700 матчей, а потом уйду на пенсию. Когда только начинал, не ожидал, что дойду до такой отметки — хорошо провести столько встреч и потерпеть так мало поражений.



Хочу поделиться этой радостью со всеми футболистами, с которыми работал в „Барселоне Б“, „Барселоне“ и „Баварии“. Мы все делаем невероятные вещи. Надеюсь, это продолжится», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».



Матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» состоится сегодня, 5 декабря. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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