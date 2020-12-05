Хорен Байрамян: Карпин постоянно меня травил, это задевало

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Валерием Карпиным.
«Всегда благодарю Карпина, но у него и прекрасный штаб, который за две недели паузы очень хорошо меня подготовил в физическом плане – мышцу мне привели в порядок. В психологическом плане Георгич тоже дал мне мотивирующие советы, где-то подкалывал, чтобы я разозлился. Так они меня подготовили, за что им всем спасибо. Слава богу, всё пока так удачно складывается, дальше также должно быть нормально.
Если посмотреть мою статистику, она сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до этих двух матчей, с «Рубином» и «Динамо», у меня вообще не было результативных действий. Георгич постоянно меня травил. Например, спрашивал: «Сколько у тебя голов?» Я отвечал: «Бублик, ноль». Он опять: «А голевых сколько?» Я говорил: «Тоже ноль». Георгич всегда так шутит. С одной стороны, это весело, но меня, игрока атаки, это задевало. Хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться, и это сработало. Только пока этого мало, чтобы Карпин был доволен. Он всегда хочет, чтобы всё было идеально, на высшем уровне, и это здорово», — цитирует Байрамяна пресс-служба РПЛ.
- 5 декабря 2020
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