Сержиньо Дест рассказал, почему отказал «Баварии» и перешёл в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест рассказал, почему решил перейти в каталонский клуб, а не в «Баварию», которая также интересовалась им.



«Выбор между „Барселоной“ и „Баварией“? Сделать его было непросто, но „Барселона“ — клуб моей мечты. Вот почему перешёл в каталонский клуб. Видел возможности, в команде появились новые футболисты. Куман хотел видеть меня в „Барселоне“, поэтому я решил, что это хороший вариант. Сейчас играю, так что доволен решением. Рад, что воспользовался этим шансом, потому что никогда не знаешь, когда появится такая возможность.



Совсем не нервничал во время дебюта за „Барселону“, просто был счастлив играть. Если игрок нервничает, ему не следует переходит в такой клуб. Видел тот момент как возможность проявить себя и помочь команде», — приводит слова Деста AP News.

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