Байрамян объяснил, почему играет за сборную Армении, проведя 28 лет в России

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян объяснил, почему принял решение выступать за сборную Армении, проведя 28 лет в России.
«Сборная меня приглашала очень давно, я это не скрываю, и все, наверное, знают. Я не ездил туда, потому что здесь я ещё не был толком сформировавшимся футболистом. К тому же при старом лимите на легионеров были примеры, когда игрок ездил в сборную, автоматически становился легионером и терял место в составе. Все помнят, какие иностранцы играли раньше, да и сейчас они неслабые. Если ты легионер, нужно быть на голову-две сильнее остальных. На тот момент я понимал, что если поеду в сборную, потеряю место в составе. Сейчас когда я с годами окреп и стал показывать определённый уровень, плюс армяне перестали считаться легионерами в России, дорога в сборную Армении была открыта, и я сразу принял приглашение.
Армения – моя историческая родина, я там родился, но Россию тоже считаю своей большой родиной: я все 28 лет жизни провёл здесь. Тем, кем я стал, также обязан России, это не чужая для меня страна. Был бы вызов от российской сборной – тогда можно было что-то обсуждать, но приглашения не было. Меня вызвали в сборную Армении – я принял решение выступать за неё», — цитирует Байрамяна пресс-служба РПЛ.
- 5 декабря 2020
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