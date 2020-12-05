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Власти Буэнос-Айреса предложили переименовать одну из улиц в честь Диего Марадоны

Власти Буэнос-Айреса предложили переименовать одну из улиц в честь Диего Марадоны
Футбол / Италия 0

Законодательное собрание Буэнос-Айреса планирует отдать дать уважения легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, сообщает AFP.

По информации источника, власти города намерены создать туристический, спортивный и культурный кластер в районе Агрономия, в котором базируется первый клуб Марадоны «Аргентинос Хуниорс». В частности, предложена идея о переименовании улицы, ведущей к домашнему стадионе команды, в честь Марадоны.

Напомним, накануне стадион «Сан-Паоло», на котором проводит свои матчи «Наполи», был официально переименован в честь Марадоны. Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя.

Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Стадион «Наполи» официально переименован в честь Диего Марадоны
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