Власти Буэнос-Айреса предложили переименовать одну из улиц в честь Диего Марадоны

Законодательное собрание Буэнос-Айреса планирует отдать дать уважения легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, сообщает AFP.
По информации источника, власти города намерены создать туристический, спортивный и культурный кластер в районе Агрономия, в котором базируется первый клуб Марадоны «Аргентинос Хуниорс». В частности, предложена идея о переименовании улицы, ведущей к домашнему стадионе команды, в честь Марадоны.
Напомним, накануне стадион «Сан-Паоло», на котором проводит свои матчи «Наполи», был официально переименован в честь Марадоны. Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя.
Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
- 5 декабря 2020
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