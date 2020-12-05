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Фрэнк Лэмпард: хочу быть в «Челси» как можно дольше

Фрэнк Лэмпард: хочу быть в «Челси» как можно дольше
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что хотел бы продлить контракт с лондонским клубом.

«Время на посту тренера „Челси“ пролетело незаметно, и у меня осталось 18 месяцев. Когда меня только назначили, я чувствовал, как сложно будет. Думаю, многие это понимают. Теперь я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана „Челси“. Новые футболисты, которые перешли в „Челси“, будут прогрессировать и станут зрелыми, и конечно, я хотел бы помогать им развиваться.

Решение будут принимать клуб, а именно, владелец Роман Абрамович, поэтому сейчас я думаю только о предстоящем матче. Мне повезло управлять командой, которую я люблю и которая является моей жизнью. Поэтому, конечно, я хочу добиться успеха и быть в „Челси“ как можно дольше», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.

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