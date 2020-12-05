Фрэнк Лэмпард: хочу быть в «Челси» как можно дольше

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что хотел бы продлить контракт с лондонским клубом.
«Время на посту тренера „Челси“ пролетело незаметно, и у меня осталось 18 месяцев. Когда меня только назначили, я чувствовал, как сложно будет. Думаю, многие это понимают. Теперь я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана „Челси“. Новые футболисты, которые перешли в „Челси“, будут прогрессировать и станут зрелыми, и конечно, я хотел бы помогать им развиваться.
Решение будут принимать клуб, а именно, владелец Роман Абрамович, поэтому сейчас я думаю только о предстоящем матче. Мне повезло управлять командой, которую я люблю и которая является моей жизнью. Поэтому, конечно, я хочу добиться успеха и быть в „Челси“ как можно дольше», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.
- 5 декабря 2020
-
12:30
-
12:14
-
12:09
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:58
-
09:47
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
05:42
-
05:23
-
04:48
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:02
-
02:40
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:39
-
00:53
-
00:42