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Иванович: Абрамович — один из самых важных людей в моей карьере

Иванович: Абрамович — один из самых важных людей в моей карьере
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Зенита» и «Челси» Бранислав Иванович, выступающий за «Вест Бромвич Альбион», рассказал о взаимоотношениях с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

«Когда только перешёл в „Челси“, не был готов играть сразу, что заставило меня нервничать и сомневаться в себе. В тот момент Роман Абрамович оттащил меня в сторону и сказал: „Верю в тебя“. После получасового диалога у меня появилась огромная мотивация работать. Иногда люди со стороны могут лучше понять ситуацию, чем те, кто непосредственно участвует в матчах. Абрамович — один из самых важных людей в моей карьере. Он не только владелец клуба, но и друг. Надеюсь, скоро мы снова увидимся, потому что без него „Челси“ уже не будет тем клубом», — приводит слова Ивановича «Спортски журнал».

Иванович выступал за лондонский «Челси» с 2008 по 2017 год.

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