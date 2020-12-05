Иванович: Абрамович — один из самых важных людей в моей карьере

Бывший защитник «Зенита» и «Челси» Бранислав Иванович, выступающий за «Вест Бромвич Альбион», рассказал о взаимоотношениях с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.



«Когда только перешёл в „Челси“, не был готов играть сразу, что заставило меня нервничать и сомневаться в себе. В тот момент Роман Абрамович оттащил меня в сторону и сказал: „Верю в тебя“. После получасового диалога у меня появилась огромная мотивация работать. Иногда люди со стороны могут лучше понять ситуацию, чем те, кто непосредственно участвует в матчах. Абрамович — один из самых важных людей в моей карьере. Он не только владелец клуба, но и друг. Надеюсь, скоро мы снова увидимся, потому что без него „Челси“ уже не будет тем клубом», — приводит слова Ивановича «Спортски журнал».

Иванович выступал за лондонский «Челси» с 2008 по 2017 год.