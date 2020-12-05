«Локомотив» — «Рубин»: Крыховяк — в стартовом составе хозяев на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и казанского «Рубина» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Рубин».

Напомним, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) из-за коронавируса.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.



Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Петухов, Сильянов, Райкович, Титков, Иосифов, Эдер.



«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Абильдгор, Хван, Игнатьев.



Запасные: Иван Коновалов, Дюпин, Тарасов, Игорь Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Климов, Косарев.