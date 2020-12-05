«Спартак» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Спартак» — «Тамбов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



В 16 матчах «Спартак» набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит московский ЦСКА (32).