«Спартак» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Спартак» — «Тамбов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Тамбов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
В 16 матчах «Спартак» набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит московский ЦСКА (32).
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
13:49
-
13:43
-
13:32
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
12:37
-
12:30
-
12:14
-
12:09
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:58
-
09:47
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
05:42
-
05:23
-
04:48
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам