Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года, сообщает официальный сайт ДФЛ. В голосовании, по традиции, приняло участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов, представителей СМИ.



40 из них поставили на 1-е место защитника ЦСКА Игоря Дивеева (его фамилия указана в 92 анкетах). Дивеев набрал 370 голосов. Второе место — у полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина (255), третье – у защитника «Динамо» Романа Евгеньева (204). В пятёрку вошли полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (176) и полузащитник «Ростова» Данил Глебов (144).



Вся пятёрка – игроки молодёжной сборной России, завоевавшей путёвку в финал чемпионата Европы. Три номинанта – Маслов, Умяров, Марадишивили – по возрасту могут претендовать на «Первую пятёрку» в 2021 году.

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