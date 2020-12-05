«Мне что, от матери отказаться?» Украинский нападающий назвал Крым российским

Украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв объяснил переход в «Кубань» в 2016 году, а также назвал Крым российским.



«Что касается перехода в „Кубань“, мне нужен был какой-то вызов. Российско-украинские отношения? Меня выводят на разговор, в котором я не разбираюсь. Крым на данный момент русский? У меня мама сейчас там живёт. Она не может просто оттуда выехать. Мне что, от матери отказаться?» – сказал Селезнёв в интервью для YouTube-канала Вацко Live.



Селезнёв выступал за донецкий «Шахтёр» и «Днепр». В 2009 году форвард завоевал Кубок УЕФА в составе «Шахтёра», а в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Украины и выиграл Кубок страны. Вместе с «Днепром» Селёзнёв дошёл до финала Лиги Европы в 2015 году.

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