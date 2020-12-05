«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ — 7:0
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.
Голы за «Краснодар-2» забили Максим Кутовой, Илья Мартынов, а также Эдуард Сперцян, оформивший хет-трик, и Леон Сабуа, оформивший дубль. На 18-й минуте главный арбитр встречи Олег Соколов показал красную карточку защитнику «Спартака-2» Даниилу Петрунину, после чего гости остались в меньшинстве.
«Краснодар-2» набрал 29 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Спартак-2» (34) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 25 матчах набравший 58 очков.
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