Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ — 7:0

«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ — 7:0
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.

Голы за «Краснодар-2» забили Максим Кутовой, Илья Мартынов, а также Эдуард Сперцян, оформивший хет-трик, и Леон Сабуа, оформивший дубль. На 18-й минуте главный арбитр встречи Олег Соколов показал красную карточку защитнику «Спартака-2» Даниилу Петрунину, после чего гости остались в меньшинстве.

«Краснодар-2» набрал 29 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Спартак-2» (34) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 25 матчах набравший 58 очков.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
05 декабря 2020, суббота. 13:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
7 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Кутовой – 7'   2:0 Сперцян – 20'   3:0 Сперцян – 29'   4:0 Мартынов – 37'   5:0 Сабуа – 60'   6:0 Сабуа – 75'   7:0 Сперцян – 81'
Удаления: нет / Петрунин – 18'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020