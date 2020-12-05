Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Брата Криштиану Роналду обвиняют в мошенничестве

Брата Криштиану Роналду обвиняют в мошенничестве
Футбол / Италия 0

Прокуратура Турина возбудила уголовное дело в отношении Уго Динарте Сантуша Авейру, брата нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, по обвинению в мошенничестве, сообщает La Repubblica.

По информации источника, компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду на сумму € 500 тыс., € 150 тыс. из которых было выплачено посреднику. Позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и потребовала передать уже изготовленные футболки компании по € 4 за штуку для последующей утилизации.

В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по € 40 штука. Компания Pegaso подала в суд на Авейру.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020