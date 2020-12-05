Брата Криштиану Роналду обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Турина возбудила уголовное дело в отношении Уго Динарте Сантуша Авейру, брата нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, по обвинению в мошенничестве, сообщает La Repubblica.
По информации источника, компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду на сумму € 500 тыс., € 150 тыс. из которых было выплачено посреднику. Позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и потребовала передать уже изготовленные футболки компании по € 4 за штуку для последующей утилизации.
В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по € 40 штука. Компания Pegaso подала в суд на Авейру.
- 5 декабря 2020
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
13:43
-
13:32
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
12:37
-
12:30
-
12:14
-
12:09
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:58
-
09:47
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:23