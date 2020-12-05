Игнатьев получил красную карточку в матче с «Локомотивом». Слуцкий на него накричал

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев получил красную карточку в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который проходит в эти минуты (53-я минута, 1:1).
На 23-й минуте матча судья встречи Сергей Карасёв показал Игнатьеву жёлтую карточку за грубую игру. Сразу после перерыва нападающий пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. Когда форвард уходил в подтрибунное помещение, на него накричал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Расстроенный игрок выбросил перчатки. Игнатьев пропустит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
В 16 матчах «Локомотив» набрал 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московский ЦСКА и «Спартак» (по 32).
- 5 декабря 2020
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