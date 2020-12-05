Александр Кокорин не поможет «Спартаку» в матче с «Тамбовом» из-за травмы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин из-за травмы пропустит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщает пресс-служба московского клуба.

«Александр Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче с «Ротором» и пропустит встречу с «Тамбовом». Но в середине следующей недели планируется возвращение Саши в общую группу», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В 16 матчах «Спартак» набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.