«Локомотив» в большинстве победил «Рубин» и вышел на пятое место в РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 3:1 обыграл «Рубин». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
На 3-й минуте матча полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём открыл счёт ударом из-за штрафной. На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря соперника Никиты Медведева и забил ответный мяч. Сразу после перерыва нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. После просмотра VAR «железнодорожники» получили право на пенальти. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал его, забив победный гол. На 86-й минуте Игнатьев установил окончательный счёт.
«Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 9-м месте.
- 5 декабря 2020
-
16:47
-
16:29
-
16:28
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:49
-
15:41
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
13:43
-
13:32
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
12:37
-
12:30
-
12:14
-
12:09
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
11:14
-
11:07