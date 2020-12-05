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«Крылья Советов» разгромили «Енисей», Сергеев сделал хет-трик за 28 минут

«Крылья Советов» разгромили «Енисей», Сергеев сделал хет-трик за 28 минут
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» обыграли «Енисей» со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова.

В первом тайме «Крылья Советов» полностью владели инициативой, и на 6-й минуте нападающий Иван Сергеев открыл счёт. На 13-й минуте форвард оформил дубль, а на 34-й – хет-трик. Во втором тайме нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко установил окончательный счёт. Сергеев, забив 22 мяча в матчах ФНЛ, лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на 10 голов.

После победы «Крылья Советов» набрали 55 очков и вышли на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Енисей» (37) – на 10-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
05 декабря 2020, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Сергеев – 6'   2:0 Сергеев – 13'   3:0 Сергеев – 34'   4:0 Цыпченко – 77'
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