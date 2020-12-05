«Зенит» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Зенит» — «Урал». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
В 16 матчах санкт-петербургский «Зенит» набрал 32 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» и ЦСКА (по 32).
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