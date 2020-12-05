Федун — о возможном уходе Газизова из «Спартака»: всё узнаете
Владелец «Спартака» Леонид Федун в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» высказался о возможном уходе из московского клуба генерального директора Шамиля Газизова.
«Уходит ли Газизов из «Спартака»? Всё узнаете», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
«Чемпионат» сообщал, что Шамиль Газизов и «Спартак» близки к разрыву соглашения, а сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет € 3 млн. Позже появилась информация, что «Локомотив» контактировал с Газизовым.
Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».
«Локомотив» контактировал с Газизовым
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