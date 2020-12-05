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«Спартак» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
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Федун — о возможном уходе Газизова из «Спартака»: всё узнаете

Федун — о возможном уходе Газизова из «Спартака»: всё узнаете
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» высказался о возможном уходе из московского клуба генерального директора Шамиля Газизова.

«Уходит ли Газизов из «Спартака»? Всё узнаете», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Чемпионат» сообщал, что Шамиль Газизов и «Спартак» близки к разрыву соглашения, а сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет € 3 млн. Позже появилась информация, что «Локомотив» контактировал с Газизовым.

Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».

«Локомотив» контактировал с Газизовым
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