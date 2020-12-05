Марко Николич: Камано? Никогда публично не даю оценки игрокам

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1).
«Очень важные три очка. Психологически трудная игра. Нервничали, но продолжили играть. Три очка у нас, через три дня важная встреча в ЛЧ. Готовимся. Был уверен, что команда хорошо готова к матчу. Мне не надо было нервничать, стоило быть спокойным.
Камано? Никогда публично не даю оценки игрокам. Есть места, где можно об этом сказать, — раздевалка, скамейка», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 3:1 обыграл «Рубин». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 9-м месте.
- 5 декабря 2020
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