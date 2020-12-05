Калверт-Льюин забил 11-й гол в АПЛ. Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Эвертон». Матч проходит в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.



В добавленное к первому тайму время гости сравняли счёт — бразильский нападающий Ришарлисон прострелил во вратарскую, откуда Доминик Калверт-Льюин в подкате занёс мяч в ворота.

Видео очередного гола Калверта-Льюина

Первый гол был забит на 3-й минуте матча усилиями ирландского полузащитника хозяев Роберта Брэйди — он хлёстким ударом из-за пределов штрафной послал мяч в дальний нижний угол ворот.



Подопечные Шона Дайча набрали пять очков и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (16) — на 8-м месте.



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