Калверт-Льюин забил 11-й гол в АПЛ. Видео
В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Эвертон». Матч проходит в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.
В добавленное к первому тайму время гости сравняли счёт — бразильский нападающий Ришарлисон прострелил во вратарскую, откуда Доминик Калверт-Льюин в подкате занёс мяч в ворота.
Видео очередного гола Калверта-Льюина
Первый гол был забит на 3-й минуте матча усилиями ирландского полузащитника хозяев Роберта Брэйди — он хлёстким ударом из-за пределов штрафной послал мяч в дальний нижний угол ворот.
Подопечные Шона Дайча набрали пять очков и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (16) — на 8-м месте.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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