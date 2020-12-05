Слуцкий назвал главную претензию к Игнатьеву

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).
«Сделано столько простых и необъяснимых ошибок, проиграли из-за них матч. Какая после этого может быть главная эмоция? Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Конечно, эмоция сейчас — это злость, непонимание, как могут совершаться такие вещи. Имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.
Главная претензия к Игнатьеву — когда у тебя есть жёлтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил? Тоже вариант», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 5 декабря 2020
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