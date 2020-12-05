Владислав Игнатьев: знал, что «Локомотив» забьёт второй гол в ворота «Рубина»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1).
«Не сказал бы, что удаление стало переломным моментом. Переломный момент – то, что мы успели сравнять счёт в первом тайме. У нас было больше моментов. Нужно было терпеть и ждать шанса. Знал, что мы забьём второй гол. Зафиксировал ли Медведев мяч? Показалось, что он выпустил его из рук, не зафиксировал намертво. Я воспользовался эпизодом. Сегодня только третий гол не проверял VAR.
Одна победа в десяти матчах – это мало. В заключительном матче года на нашем стадионе хотели порадовать болельщиков. Первая часть сезона получилась непростой, хотели завершить домашний сезон на хорошей ноте», — приводит слова Игнатьева официальный сайт «Локомотива».
- 5 декабря 2020
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