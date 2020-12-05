«Ювентус» — «Торино»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Ювентус» — «Торино». Встреча 10-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Торино».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Марко Ди Белло.



В девяти матчах «Ювентус» набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (6) — на 18-м месте. Лидером соревнований является набравший в девяти встречах 23 очка «Милан». В тройку лидеров входят «Интер» и «Сассуоло» (по 18). «Ювентус» является действующим чемпионом Италии.