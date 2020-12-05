«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ

«Тамбов» зимой может сняться с чемпионата. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Тамбов точно доиграет оставшиеся в декабре матчи, но в зимний перерыв может сняться с РПЛ. Главная причина в том, что руководство Тамбовской области не исполняет свои обязательства перед клубом. Нет понимания, почему руководство не реагирует на проблемы», — сказал источник «Чемпионату».



Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы. Перед многими футболистами существуют долги по зарплате. Из-за них некоторые игроки бойкотировали матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков накануне матча со «Спартаком», сообщил, что команда непременно выйдет на игру. Худяков также комментировал недовольство команды финансовым положением клуба, отметив, что «ситуация очень сложная».