«Севилья» — «Реал»: стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала» на матч 12-го тура чемпионата Испании.

«Севилья»: Боно, Видаль, Навас, Кунде, Карлос, Ракитич, Хордан, Фернандо, Окампос, Мунир, де Йонг.

Запасные: Диас, Вакас, Васкес, Гудель, Идрисси, Рекик, Оскар, Сусо, Торрес, Фернандес, Эн-Несири.

«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Модрич, Кроос, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.

Запасные: Альтубе, Лунин, Марсело, Милитао, Одриосола, Аррибас, Иско, Асенсио, Эдегор.

Сегодня «Реалу» предстоит выездная встреча с «Севильей» в матче 12-го тура испанской Примеры. Начало — в 18:15 мск. «Сливочные», в 10 матчах набрав 17 очков, занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата страны, «Севилья» (16) — на 5-м месте. Лидер соревнований — «Реал Сосьедад» (24).