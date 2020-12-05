«Молитесь, чтобы я не узнал, кто вы». Автомобиль Марио Балотелли разбили вандалы

Итальянский нападающий Марио Балотелли, пребывающий в статусе свободного агента, обратился к вандалам, которые разбили его автомобиль.
«Кто бы вы ни были, вы узнаете об этом сообщении. Просто говорю, что вам надо молиться, много молиться, чтобы я никогда не узнал, кто вы. Вы будете преследоваться по закону, других способов здесь нет. Трусливые ублюдки», — написал Балотелли в своём "инстаграме".
В настоящее время Балотелли является свободным агентом. В минувшем сезоне Марио выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что бразильский клуб «Васко да Гама» имеет договорённость с форвардом о подписании контракта.
В прошедшем сезоне нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.
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