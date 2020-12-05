«Манчестер Сити» в домашних матчах несколько лет не проигрывает новичкам АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В домашних матчах «Манчестер Сити» уже 39 раз подряд не проигрывает командам, которые в предыдущем сезоне добились повышения в классе.

Фото можно увидеть на странице Opta в "Твиттере".

Лондонский «Фулхэм» в сезоне-2019/2020 стал победителем плей-офф Чемпионшипа и завоевал право в следующем сезоне выступать в АПЛ. Команда Скотта Паркера вернулась в высший дивизион чемпионата Англии всего через год после понижения в классе.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.