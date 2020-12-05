Президент РПЛ прокомментировал ситуацию с «Тамбовом»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «Тамбовом». Напомним, клуб имеет задолженности по зарплате перед игроками команды.
«Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ. Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча со «Спартаком» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнований.
Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например обращение в палату по разрешению споров.
Лига со своей стороны всегда выполняла перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб. Призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 декабря 2020
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18:26«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ Эксклюзив
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