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«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: Де Брёйне увеличивает преимущество хозяев

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: Де Брёйне увеличивает преимущество хозяев
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Матч проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Идёт 33-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Манчестер Сити» увеличил преимущество на 26-й минуте: защитник гостей Йоаким Андерсон завалил Рахима Стерлинга в собственной штрафной и судья без промедлений указал на точку. К мячу подошёл Кевин Де Брёйне и уверенно реализовал пенальти, пробив точно в угол ворот. Ареола не угадал направление удара.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении бельгийца

Это второй гол 29-летнего бельгийца в нынешнем сезоне АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

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