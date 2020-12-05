Газизов: остаюсь ли в «Спартаке»? Поздравляю всех с победой
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из «Спартака». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 5:1.
«Остаюсь ли в клубе? Поздравляю всех с победой", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Чемпионат» сообщал, что Шамиль Газизов и «Спартак» близки к разрыву соглашения, а сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет € 3 млн. Позже появилась информация, что «Локомотив» контактировал с Газизовым.
Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».
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