Газизов: остаюсь ли в «Спартаке»? Поздравляю всех с победой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из «Спартака». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 5:1.

«Остаюсь ли в клубе? Поздравляю всех с победой", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Чемпионат» сообщал, что Шамиль Газизов и «Спартак» близки к разрыву соглашения, а сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет € 3 млн. Позже появилась информация, что «Локомотив» контактировал с Газизовым.



Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».