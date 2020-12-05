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«Рубин» прислал «Спартаку» предложение о покупке Урунова

«Рубин» прислал «Спартаку» предложение о покупке Урунова
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что казанский «Рубин» хочет приобрести полузащитника москвичей Остона Урунова.

«Прислал ли «Рубин» оффер по Урунову? Да», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Газизов ранее поделился мнением о переходе в московский клуб полузащитника Остона Урунова, не исключив продажи игрока в зимнее трансферное окно. Именно гендиректор «Спартака» настаивал на приобретении футболиста, ранее он выступал за «Уфу».

В нынешнем сезоне Урунов провёл в Российской Премьер-Лиге 7 матчей, результативными действиями не отметился.

«Спартак» официально объявил о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова 5 августа. До «Уфы» Урунов выступал на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента, провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.

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