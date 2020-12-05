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Арбитр Федотов: первый гол «Локомотива» в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать

Арбитр Федотов: первый гол «Локомотива» в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Первый гол «Локомотива» в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Медведев зафиксировал мяч, а Игнатьев выбил его из рук вратаря. По этому матчу можно сказать, что Карасёв сам не назначает 11-метровые, он снова сделал это только после подсказки VAR. Хотя верховую борьбу арбитры чаще всего видят, так как смотрят на мяч. Но Карасёв снова ничего не заметил, это не топ-судья», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 9-м месте.

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