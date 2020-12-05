Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Тамбовом»

Тедеско прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы в матче с «Тамбовом» (5:1).

«Начало матча провели не очень хорошо, теряли много мячей. После 15–20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству. Расстроил результат после первой половины матча. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» дома разгромить «Тамбов»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020