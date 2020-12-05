Тедеско прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Тамбовом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы в матче с «Тамбовом» (5:1).



«Начало матча провели не очень хорошо, теряли много мячей. После 15–20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству. Расстроил результат после первой половины матча. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.