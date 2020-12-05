Погба, Хендерсон и Кавани в стартовом составе «МЮ» на матч с «Вест Хэмом»

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Масуаку, Бальбуэна, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Аллер.
Запасные: Рэндольф, Диоп, Снодграсс, Лансини, Джонсон, Ноубл, Бенрахма.
«Манчестер Юнайтед»: Д. Хендерсон, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Теллес, Гринвуд, Погба, Мактоминай, ван де Бек, Марсьяль, Кавани.
Запасные: Грант, Туанзебе, Уильямс, Бруну Фернандеш, Мата, Матич, Рашфорд.
Вратарь Дин Хендерсон впервые выйдет в стартовом составе манкунианцев. Нападающий гостей Эдинсон Кавани появится с первых минут также впервые в АПЛ.
«Молотобойцы" набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. „Астон Вилла“ (15) — на 9-м месте.
Проморолик к матчу «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»
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