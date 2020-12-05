Тедеско: Кутепов неплохо проявил себя на позиции нападающего, здорово открывался за спину

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался после матча с «Тамбовом» (5:1) об игре Ильи Кутепова.

«Прежде всего Илья профессионал, всегда тренируется и выкладывается на сто процентов. Он всегда выполняет наши установки и требования. Более того, несмотря на то, что он не получает достаточно игровой практики, он находится в хорошем настроении, не унывает и не падает духом, как случается с другими игроками в его ситуации. К сожалению, да, он не всегда играет в старте, но в данном случае мы принимаем решение не против него, а за команду.



Если я вас спрошу, что вы скажете об игре Жиго, Джикии и Маслова в этом сезоне, вряд ли вы скажете, что они плохо играли. Ошибки в сегодняшнем матча? Все ошибаются — и в «Реале», и в «Барселоне». Но я считаю, что наша тройка центральных защитников на данный момент проводит очень хороший сезон. Конечно, Илья хочет играть больше. Странно было бы, если бы было наоборот. В таком случае мы встречаемся, обсуждаем ситуацию. Пообщались и с Ильей, был диалог достаточно конструктивный: он понял наши намерения, и, повторюсь, решение принимается не против него, а в пользу общих интересов.



Сегодня он вышел на позиции нападающего и проявил себя неплохо. Быстрый, фактурный и хорошо открывался за спину, даже мог забить. В общем, сегодня он хорошо сыграл», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.