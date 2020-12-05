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Фото с матча «Локомотив» — «Рубин»: дубль Игнатьева, пенальти Миранчука

«Локомотив» — «Рубин»
Фанаты складывали послание Кикнадзе, Мурило спасал Гилю от ляпа. Лучшие фото победы «Локо»
Футбол / РПЛ 0

5 декабря в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» «Локомотив» одержал волевую победу в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-зелёных.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды.

«Очень важные три очка. Психологически трудная игра. Нервничали, но продолжили играть. Три очка у нас, через три дня важная встреча в ЛЧ. Готовимся. Был уверен, что команда хорошо готова к матчу. Мне не надо было нервничать, стоило быть спокойным", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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