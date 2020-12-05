Удаление И. Игнатьева и дубль В. Игнатьева — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Рубин»

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 3:1 обыграл «Рубин». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
На 3-й минуте матча полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём открыл счёт ударом из-за штрафной. На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря соперника Никиты Медведева и забил ответный мяч. Сразу после перерыва нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. После просмотра VAR «железнодорожники» получили право на пенальти. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал его, забив победный гол. На 86-й минуте Игнатьев установил окончательный счёт.
«Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 9-м месте.
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