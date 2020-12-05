«В «Спартаке» он всё равно не играет». Гендиректор «Рубина» — о предложении по Урунову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что казанский клуб сделал предложение «Спартаку» по переходу полузащитника Остона Урунова.

«Могу подтвердить слова Газизова, что «Рубин» отправил оффер «Спартаку» по Урунову. «Рубин» заинтересован в этом игроке, мы по нему в «Уфу» до перехода в «Спартак» тоже делали предложение. Урунов в «Спартаке» всё равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен «Рубину».



Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в «Рубине». У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас в «Рубине», — цитирует Сайманова Sport24.

В нынешнем сезоне Урунов провёл в Российской Премьер-Лиге 7 матчей, результативными действиями не отметился.



«Спартак» официально объявил о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова 5 августа. До «Уфы» Урунов выступал на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента, провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.