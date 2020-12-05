Тедеско ответил на критику в адрес Мозеса

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Тамбовом» (5:1) высказался об игре Виктора Мозеса.
«Мозеса нельзя назвать ленивым игроком. При наших позиционных атаках он играет практически на линии обороны. Виктор много открывается за спину, и нашим игрокам надо больше видеть его движения. Над эффективностью ещё предстоит поработать. Когда он с мячом, соперник сильно опускается. Никто не хочет вступать с ним в единоборства. Однако в случае потери ему не всегда удаётся вернуться, но это не является для него приоритетной задачей, поскольку сзади есть три центральных защитника и два опорных полузащитника. В случае потери его задача — вступить в контрпрессинг. Сил ему, правда, ещё не хватает, так как не было сборов в этом сезоне. Главное — не допустить травм», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 5 декабря 2020
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:12
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:33
-
18:26«Тамбов» зимой может сняться с РПЛ Эксклюзив
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:47