Тедеско: у Урунова контракт со «Спартаком», мы ему доверяем

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о предложении «Рубина» о покупке полузащитника красно-белых Остона Урунова.
«У Урунова контракт со «Спартаком», он является нашим игроком. Здесь он может расти и развиваться. Только «Спартак» решает, что будет с предложениями по поводу него. Вы помните, как он вышел в стартовом составе в игре с «Зенитом»? Это был признак доверия с моей стороны. Верю в него и его качества.
Последние две-три недели он работает в полном объёме. Мы ему доверяем. Я не являюсь тренером, который даёт игрокам лишь один шанс. Всегда стараюсь дать футболистам какую-то мотивацию и подбадриваю их. В ситуации с Уруновым ему мешали травмы. Надеюсь, чёрная полоса позади», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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