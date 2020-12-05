Джикия: Ларссон отобрал у меня стандарты? Перед матчем нам пишут, кто этим занимается

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1).

«Активная жестикуляция? Было такое, да. Хотел, чтобы быстрее переводили мяч. Когда это делали, забивали голы. С левой стороны забили из пяти четыре, вроде как.



Тяжело было играть с габаритными футболистами, они хорошие игроки, любят навязывать силовую борьбу. Было тяжело, но самое главное, что мы отбирали, получалось неплохо, но один раз провалились. В целом, таких моментов опасных было мало по матчу.



Ларссон отобрал у меня все стандарты? Перед игрой у нас написано, кто этим будет заниматься. Как написано — так мы и стараемся делать. Что касается штрафных у ворот, то там можно разбираться. Может быть, у меня будет шанс пробить по воротам. Спокойно к этому отношусь.



У Жиго есть голевое чутье, он любит ходить вперёд. Самуэль — большой молодец. Что касается моих голов, то они будут только при необходимости. Я всё контролирую», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.