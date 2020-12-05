Джикия: Дзюба и Заболотный — опасные футболисты. Будет хорошая дуэль

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал об игре против нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда «Сочи» Антона Заболотного.

«Дзюба и Заболотный — опасные футболисты, очень хорошо играют в штрафной, поэтому будет хорошая дуэль. Спокойно готовимся к играм, посмотрим, что будет.



С молодёжью в заявке «Спартака», конечно, общаемся. Я стараюсь поддерживать их. Как вы видели сегодня, хоть и ненадолго, но все сегодня вышли на своё время, счёт позволял. Если посмотреть внимательно, эти молодые футболисты — основная обойма «Спартака». Это и есть будущее, поэтому пусть тренируются, стараются. Потому что мы, футболисты более опытные, не собираемся им уступать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» сыграет с «Сочи» 12 декабря, с «Зенитом» — 16 декабря.