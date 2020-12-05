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«Реал» обыграл «Севилью» с помощью автогола голкипера

«Реал» обыграл «Севилью» с помощью автогола голкипера
Футбол / Испания 0

«Севилья» принимала мадридский «Реал» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, Винисиус Жуниор в подкате чуть-чуть коснулся мяча, но это смутило голкипера хозяев Яссина Боно — мяч от его рук отскочил за линию ворот, и был записан автогол.

«Реал» набрал в 11 турах чемпионата Испании 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» (16) — на пятом месте. Лидером нынешнего розыгрыша является «Реал Сосьедад» (24). В тройку лидеров входит также мадридский «Атлетико» (23).

Испания - Примера. 12-й тур
05 декабря 2020, суббота. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Боно – 55' (автогол)
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