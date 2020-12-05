«Реал» обыграл «Севилью» с помощью автогола голкипера
«Севилья» принимала мадридский «Реал» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, Винисиус Жуниор в подкате чуть-чуть коснулся мяча, но это смутило голкипера хозяев Яссина Боно — мяч от его рук отскочил за линию ворот, и был записан автогол.
«Реал» набрал в 11 турах чемпионата Испании 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» (16) — на пятом месте. Лидером нынешнего розыгрыша является «Реал Сосьедад» (24). В тройку лидеров входит также мадридский «Атлетико» (23).
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
21:28
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам