«Реал» обыграл «Севилью» с помощью автогола голкипера

«Севилья» принимала мадридский «Реал» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, Винисиус Жуниор в подкате чуть-чуть коснулся мяча, но это смутило голкипера хозяев Яссина Боно — мяч от его рук отскочил за линию ворот, и был записан автогол.

«Реал» набрал в 11 турах чемпионата Испании 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» (16) — на пятом месте. Лидером нынешнего розыгрыша является «Реал Сосьедад» (24). В тройку лидеров входит также мадридский «Атлетико» (23).