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Паркер — о матче с «Манчестер Сити»: эта игра сослужит нам хорошую службу

Паркер — о матче с «Манчестер Сити»: эта игра сослужит нам хорошую службу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал поражение «дачников» в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

«Если вы проигрываете матчи, то вы явно будете разочарованы. Я увидел желание у своих игроков. Мне очень понравилась реакция моих футболистов на то, о чём мы говорили в перерыве. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть такой команде, как «Сити».

Первый тайм был тяжёлым для нас. Мы изменили свою игру во второй половине встречи, чтобы попытаться овладевать мячом в определённых зонах.

Эта игра сослужит нам очень хорошую службу. Первые несколько игр мы не были полноправными участниками АПЛ. С тех пор мы нашли свою игру и боремся в каждом матче. Сегодня было ещё одно неплохое выступление. Мы будем продолжать набирать обороты», — цитирует Паркера BBC.

Подопечные Скотта Паркера набрали 7 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» (18) — на 4-м месте.

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