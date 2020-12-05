Паркер — о матче с «Манчестер Сити»: эта игра сослужит нам хорошую службу

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал поражение «дачников» в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).



«Если вы проигрываете матчи, то вы явно будете разочарованы. Я увидел желание у своих игроков. Мне очень понравилась реакция моих футболистов на то, о чём мы говорили в перерыве. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть такой команде, как «Сити».



Первый тайм был тяжёлым для нас. Мы изменили свою игру во второй половине встречи, чтобы попытаться овладевать мячом в определённых зонах.



Эта игра сослужит нам очень хорошую службу. Первые несколько игр мы не были полноправными участниками АПЛ. С тех пор мы нашли свою игру и боремся в каждом матче. Сегодня было ещё одно неплохое выступление. Мы будем продолжать набирать обороты», — цитирует Паркера BBC.



Подопечные Скотта Паркера набрали 7 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» (18) — на 4-м месте.