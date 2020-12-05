Паркер — о матче с «Манчестер Сити»: эта игра сослужит нам хорошую службу

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал поражение «дачников» в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).
«Если вы проигрываете матчи, то вы явно будете разочарованы. Я увидел желание у своих игроков. Мне очень понравилась реакция моих футболистов на то, о чём мы говорили в перерыве. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть такой команде, как «Сити».
Первый тайм был тяжёлым для нас. Мы изменили свою игру во второй половине встречи, чтобы попытаться овладевать мячом в определённых зонах.
Эта игра сослужит нам очень хорошую службу. Первые несколько игр мы не были полноправными участниками АПЛ. С тех пор мы нашли свою игру и боремся в каждом матче. Сегодня было ещё одно неплохое выступление. Мы будем продолжать набирать обороты», — цитирует Паркера BBC.
Подопечные Скотта Паркера набрали 7 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» (18) — на 4-м месте.
- 5 декабря 2020
-
21:28
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:12