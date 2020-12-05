Виллаш-Боаш после удаления в матче Лиги 1 управлял командой с ограждения

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после удаления в матче с «Нимом» (2:0) досматривал встречу, сидя на ограждении перед трибунами.

Судья удалил Виллаш-Боаша на 40-й минуте встречи. Специалист не пошёл на трибуну, а присел на ограждение за тренерской скамейкой. В ходе матча Виллаш-Боаш консультировал своего помощника.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Матч ТВ. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 2:0.



Во втором тайме нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто открыл счёт, ассистировал ему Альваро Гонсалес. Второй гол марсельцев забил Валер Жермен с передачи Моргана Сансона. На 77-й минуте был удалён полузащитник «Нима» Адриан Кубас.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо, помогали ему ассистенты Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный арбитр — Седрик Дос Сантос.



«Марсель» в 12 матчах набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» (11) занимает 16-е место.