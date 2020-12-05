Гвардиола: будет долгий сезон. Каждый может обыграть каждого

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 11-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0).
«В начале сезона по многим причинам мы не показывали своей игры. Теперь четыре матча подряд мы не пропускаем. Очень важно продолжать в том же духе.
Сегодня нападающие были расточительны. Знаем, что мы должны улучшить ситуацию. Но не менее важно продолжать создавать голевые моменты. За последние 20 минут мы потеряли слишком много мячей в простых ситуациях, что также является проблемой. Мы должны лучше делать простые вещи.
В этом сезоне, похоже, будет очень много команд, которые до последнего будут бороться за самые высокие места. Каждый может обыграть каждого. В этом месяце было важно выйти из группы в Лиге чемпионов. Теперь мы сосредоточимся на АПЛ. Будет долгий сезон», — приводит слова испанского специалиста BBC.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 18 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.
- 5 декабря 2020
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